Фестивали, пикники, акции: как украинцы будут отмечать День независимости в мире – афиша событий

Ежегодно 24 августа украинцы празднуют День независимости своего государства. Из-за полномасштабного вторжения более 6 миллионов сейчас находится за рубежом. Впрочем, это не препятствует им в стремлении отпраздновать этот важный день в странах своего приюта.

Украинцы по всему миру собираются, чтобы отпраздновать День Независимости, проводя различные мероприятия, включая фестивали, пикники, концерты, благотворительный марафон и инициативы, направленные на поддержку Украины. Заграница 24 рассказывает о ключевых событиях на 24 августа, на основе материала, предоставленного проектом объединения украинцев за рубежом "I'm Ukrainian mobile app".

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Какие события в мире запланированы на 24 августа

Всемирная цепь единства

В честь Дня Независимости Украины 24 августа украинцы, проживающие за рубежом, соберутся на центральных улицах своих городов в 19:00, чтобы принять участие в создании живой "Цепи Единства". Участников акции просят обозначить свое местонахождение на карте, чтобы другие могли легко присоединиться к цепи и выразить свою поддержку Украине.

Основная цель мероприятия – привлечь внимание мирового сообщества к Украине, объединить международное сообщество и украинцев, проживающих за рубежом, в едином глобальном усилии в поддержку нашей страны в этот знаменательный день.

Польша

В Варшаве состоится одно из крупнейших событий на День Независимости. Лозунг нынешнего празднования – "Мы вместе". Во время мероприятия будут вручены награды "Stand With Ukraine Awards" лицам в Польше, которые продемонстрировали поддержку украинцев в их борьбе против врагов.

Во время предстоящего мероприятия выступит польско-украинская группа DagaDana и победительница Евровидения 2016 года Джамала. Кроме того, известные польские и украинские актеры будут читать отрывки из антологии "Война 2022". В прошлом году празднование Дня Независимости в Варшаве посетили 30 000 человек.



День независимости Украины в Польше / Официальная афиша мероприятия

Украинцев приглашают на межкультурный семейный фестиваль Dom/Дом в Гданьске 24 и 25 августа. В рамках фестиваля состоятся двухдневные творческие мастер-классы, живой концерт и показ фильма "Мавка: Лесная песня". Также посетителей ждут литературные встречи, ярмарка ремесел и услуг, а также интеграционный гриль.

В Кракове на День Независимости состоится марш под названием "Украина – безопасность Европы". Также благотворительные концерты, ярмарки, божественные литургии и марши проведут в Щецине, Люблине, Кошалине и других городах Польши.

Германия

В Германии крупнейшая в Европе община украинцев тоже готовится к празднованию Дня Независимости, главные события которого состоятся в Берлине. В столице запланирован ряд мероприятий, среди которых возможность для украинцев собраться вместе, чтобы сплести маскировочную сетку и принять участие в демонстрации у легендарных Бранденбургских ворот. Посетители смогут насладиться музыкой от украинских диджеев и присоединиться к вокальным выступлениям в поддержку Украины.

Украинцы Германии проведут интерактивное празднование Дня Независимости для детей в Берлине. В рамках мероприятия, запланированного на 25 августа, в центре города состоится Ярмарка украинской культуры. Подобные празднования также запланированы в Дюссельдорфе, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Дортмунде и других городах Германии.

Чехия

24 августа украинцы проведут ярмарку в Праге, а Ирина Федишин приглашает на свой благотворительный концерт в Рок-оперу в Праге. Праздничные мероприятия также запланированы в Брно, Литомышле и Либерце.

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Великобритания

В Лондоне 25 августа украинцы устроят ярмарку, на которой будут представлены шашлыки, вареники и бограч, приготовленные на открытом огне. В рамках мероприятия также состоятся кулинарные мастер-классы для детей.



День Независимости Украины в Лондоне / Официальная афиша события

Кроме того, украинцы в разных городах Великобритании будут праздновать День Независимости маршами, митингами, совместными барбекю и мастер-классами. Например, в Солтберне на берегу моря 25 августа состоится ярмарка и фестиваль под названием "Шаг в Украину" в крикетном клубе Солтберна.

Нидерланды

Платформа украинского искусства и культуры в Нидерландах VATAHA уже третий год подряд объявляет об организации ежегодного "Run for Ukraine", целью которого является почтение памяти погибших за независимость и целостность Украины.

Мероприятие "2 Run for Ukraine" в Гааге является ключевым компонентом ежегодного забега "Чествование воинов, бег ради героев Украины". Эта патриотическая традиция служит способом отдать дань памяти воинам, погибших во время российско-украинской войны.

Канада

В Монреале Комитет помощи Украине организует празднование Дня Независимости в Крыивке. На мероприятии будут представлены презентации членов Комитета, которые подробно расскажут о своей недавней поездке в Украину, а также состоится викторина и розыгрыш призов для посетителей.

Тем временем в Торонто Конгресс Украинцев Канады приглашает общественность на концерт и ярмарку по случаю 33-й годовщины независимости Украины.



День Независимости Украины в Канаде / Официальная афиша события

По случаю празднования Дня Независимости в Оттаве состоится пикник, на который украинцы приглашаются приносить свои любимые традиционные блюда для совместного обеда. На мероприятии будет звучать украинская музыка, танцы, а также разнообразные игры и забавы для всех возрастных категорий. Подобные празднования также состоятся в разных городах Канады, таких как Виндзор, Калгари, Брамптон, Садбери и других.

Франция

В знак солидарности и празднования во многих городах Франции, включая Тулузу, Лион и Ниццу, состоятся марши по случаю Дня Независимости.

Кроме того, Комитет украинцев во Франции – CRCUF, в сотрудничестве с Посольством Украины во Франции, приглашает на специальную литургию и молебен в соборе Святого Владимира Великого в Париже.

США

В Вашингтоне состоится митинг с выступлениями ораторов и украинскими песнями, после чего члены украинской общины пройдут шествием от Белого дома к памятнику Тарасу Шевченко. Мероприятие завершится концертом.

По случаю Дня Независимости Украины на Ниагарском водопаде также состоятся праздничные мероприятия. Украинцев призывают продемонстрировать свою национальную гордость, неся флаги, держа плакаты с поддержкой и одевая вышиванки во время празднования.



Ниагарский водопад подсветят цветами украинского флага / Фото Mykola Swarnyk / Википедия

В разных городах Америки украинцы будут отмечать этот праздник рядом культурных мероприятий. У Сакраменто, штат Калифорния, празднование будет включать вечер с украинской музыкой, вкусной кухней и общественными мероприятиями. Подобные мероприятия также запланированы в Орландо, Индианаполисе и Санта-Крузе.

В других частях Европы и мира также состоятся торжества по случаю Дня Независимости Украины. Разнообразные мероприятия запланированы в таких странах, как страны Балтии, Израиль, Швеция, Швейцария, Австралия и Италия.