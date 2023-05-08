День матери в Польше: когда отмечают и какие традиции праздника

День матери – это приятный праздник для каждого из нас. Этот день отмечается по всему миру, но не в то же время.

В большинстве государств, в частности в Украине, День матери всегда приходится на второе воскресенье мая. В то же время в некоторых странах, как и в Польше, – это праздник с определенной датой. История Дня матери и традиции празднования рассказывает 24 канал.

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Как появился День матери в мире?

Истоки Дня матери уходят во времена древних греков и римлян. В то время поклонялись богиням-матерям – символам плодородия и изобилия. Фригийцы отмечали праздник, посвященный богине плодородия Кибели, а греки – богини Реи. Позже этот обычай приняли римляне, но с принятием ими христианства было запрещено поклоняться другим богам.

Другая же версия свидетельствует, что праздник появился в Англии и назывался "материнский воскресенье". Его отмечали в соборе, в четвертое воскресенье поста – день был свободен от работы. Традицией было дарить матери подарки, преимущественно цветы и сладости, в обмен на благословения. Этот обычай сохранялся до 19 века и вновь отмечался по окончании Второй мировой войны.

В то же время, по многим данным, впервые идея выделить отдельный день для празднования единства матерей в борьбе за мир была выдвинута пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году.

История появления Дня матери / Фото UnSplash

В 1907 году молодая американка Анна Джервис из Западной Вирджинии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая боролась за развитие сферы здравоохранения в США и преждевременно ушла из жизни. Анна писала письма в различные учреждения и лица с предложением один день в году посвятить матерей. Ее старания были успешны – в 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери как официальный праздник, а с 1914 года этот праздник получил официальный статус в США.

День матери в Польше и Украине

В Польше День матери впервые отметили в Кракове в 1923 году. В довоенной Польше за его компанию отвечал Польский Красный Крест. Ранее не было установленной ежегодной даты, например, воскресенье 13 мая 1934, воскресенье 7 мая 1939 и т.д. Сейчас в соседней Польше Dzien Matki традиционно отмечают в конце весны, в конкретную дату – 26 мая.

В Украине же во времена советской власти День матери был под запретом. Его не праздновали почти 50 лет, с 1939 года. Праздник вернули после обновления независимости, а на государственном уровне его признали в 1999 году. Указом Президента было определено его празднование во второе воскресенье мая, как и в большинстве стран мира.

Традиции

Практически во всех странах традиции празднования не отличаются – в этот день мамы обычно получают цветы и небольшие подарки в благодарность за их любовь и ежедневную заботу.

День матери в Польше / Фото UnSplash

Типичный подарок в Польше – открытки ручной работы. Их производят дети с разнообразными рисунками и пожеланиями. Кроме того, в детских садах и школах организуют музыкальные и театральные представления по этому случаю.

Не менее важно в этот день также придавать знаки внимания и любви своим мамочкам. Особенно удачный этот праздник для тех, кто в жизненной суматохе забывает лишний раз просто позвонить такому близкому человеку. Многие семьи в этот праздник собираются вместе, чтобы поблагодарить свою роднейшую всего.