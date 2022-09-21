День без автомобиля: когда общественный транспорт в Польше будет бесплатным

В День без автомобиля, который приходится на этот четверг, 22 сентября, во всем мире пропагандируется использование более экологичных видов транспорта. По случаю праздника в Польше можно оставить машину дома и воспользоваться бесплатным проездом в автобусе, трамвае, метро или поезде.

Так, 22 сентября в мире отмечается День без автомобиля. По этому поводу проезд в общественном транспорте во многих городах Польши будет свободным. Так что в четверг никого не будут штрафовать за отсутствие билета.

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Как пройдет День без автомобиля в Польше

В этот день пользование всеми видами общественного транспорта Варшавы и других польских городах (автобусами, трамваями, метро, ​​поездами SKM) и автостоянками P+R бесплатно. Правда, в зависимости от города условия несколько отличаются.

Следовательно, в Варшаве, Вроцлаве и Кракове бесплатно ездить общественным транспортом сможет любой желающий. В некоторых городах, например, в Познани и Торуне, проездом без билета смогут воспользоваться только автовладельцы – им нужно иметь соответствующие документы, которые это подтверждают.

Эта акция будет проходить еще и в рамках ежегодной Европейской недели мобильности, которая проходит с 16 по 22 сентября. Эта неделя направлена ​​на популяризацию городского пассажирского транспорта общего пользования, экологически чистых видов транспорта и пешеходных прогулок.

Полный список польских городов, участвующих в Европейской неделе мобильности, можно увидеть на сайте проекта.