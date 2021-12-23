Решение Окружного суда в Познани еще может быть обжаловано в высшей инстанции, если прокуратура решит подать апелляцию. Однако сейчас женщина может быть свободной. У нее есть право поехать в Украину на праздники, где ее ждет несовершеннолетний ребенок.

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Детали дела

История произошла еще в августе прошлого года в населенном пункте Стеншев (Великопольское воеводство). Во время бытового конфликта с мужем 31-летняя гражданка Украины Яна Ч. схватила кухонный нож и несколько раз ударила им своего сожителя в область грудной клетки. 38-летний Владимир К. скончался от полученных травм. Известно, что он тоже был гражданином Украины.

На момент инцидента в организме женщины был алкоголь . Это обстоятельство повлияло на решение прокуратуры. Сначала женщину хотели наказать лишением свободы на 9 лет .

Позже было установлено, что агрессию начал именно мужчина . Он напал на женщину и дважды ударил ее по голове, когда та вернулась домой пьяная. Так что женщина была вынуждена защищаться.

Свидетелями ситуации были двое мужчин. Они наблюдали за событиями и не пытались остановить нападающего и успокоить участников конфликта.

В решении суда речь сказано о большом преимуществе в силе и весе нападающего (мужчина был ростом 185 сантиметров и имел крепкое телосложение) и указано, что обвиняемая избрала тот способ самообороны, который при упомянутых обстоятельствах был эффективным.

Кстати, недавно украинец в Польше жестоко убил работодателя. Теперь ему грозит пожизненное наказание.