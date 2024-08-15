В Лох-Несси нашли доказательства существования легендарного чудовища: туристы уже могут ехать

На протяжении веков люди спорили: существует ли на самом деле чудовище озера Лох-Несс. И, похоже, мир находится на грани грандиозного открытия. Эксперты уже прогнозируют, что благодаря этому количество туристов, прибывающих в Шотландию, взглянуть на легендарное озеро, стремительно возрастет.

Чудовище озера Лох-Несс – одна из самых известных легенд в истории человечества. Ежегодно тысячи туристов прибывают туда, чтобы насладиться жуткой атмосферой и узнать новые факты о мифическом (или реальном) существе. И, похоже, наконец человечество приблизилось к разгадке этой тайны.

Обратите внимание Протесты против туристов достигли пика: в Испании местные захватили самую популярную локацию

Ученые зафиксировали сердцебиение вероятного чудовища

Исследования озера Лох-Несс не останавливаются ни на минуту. В последнее время подводные детекторы в очередной раз зафиксировали необычное сердцебиение на дне озера. Его удалось уловить с помощью гидрофона. Он обнаружил ритмичные колебания. Источник звука пока не удалось определить. В то же время исследователи – уже и так просто в восторге. Они убеждены, что мир может находиться на пороге грандиозного открытия.

На записи четко слышен ритмичный пульс или биение сердца. Мы понятия не имеем, что вызвало этот звук, но это очень интересно,

– говорят ученые.



Исследование Лох-Несского озера продолжается / Unsplash

Шум начали фиксировать 10 августа. Возможно, чудовище приблизилось к поверхности озера, чтобы посмотреть на Персеиды-2024. Ожидается, что новый результат исследования привлечет внимание еще большего количества туристов.