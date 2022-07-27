Дефицит сахара в Польше: поляки начали ездить на закупки в Германию

Проблемы с сахаром в польских магазинах настолько ощутимы, что поляки начали ездить за этим продуктом к своим западным соседям. В немецких городах, граничащих с Польшей, сообщают о повышенном ажиотаже.

Ранее мы уже писали о нехватке сахара в магазинах Польши. На этом фоне некоторые торговые сети ввели ограничения на покупку сахара.

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Поляки скупают сахар в Германии

Из-за нехватки сахара в Польше местные жители начали устраивать шопинг-туры в соседнюю страну. В частности, поляки опустошают полки в магазине Netto в городе Лекнице, в 11 километрах от границы с Польшей. Продавщица показала журналистам только пустой пакет, оставшийся на стеллаже с сахаром.

Кроме этого, в городе Пазевальк, расположенном в 27 километрах от польской границы, уже начали вводить лимит на продажу. Так, в магазине Kaufalnd покупатели могут взять только по две упаковки на семью.

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