Франция требует снова перенести дату запуска новой системы EES: что об этом известно

Руководство французских аэропортов призывает Европейский Союз еще раз отложить дату запуска системы въезда (EES). Говорят, что не успеют подготовиться к ноябрю.

Сначала EES должен был вступить в силу в мае этого года. Однако, из-за некоторых проблем и по просьбе Франции отложить его запуск до окончания парижской Олимпиады ЕС решил установить новую дату.

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Дату запуска системы EES во Франции перенесли

EES – это новая система пограничного контроля в ЕС, которая будет действовать для путешественников из третьих стран. Она будет регистрировать въезды и выезды и дополнительную информацию об иностранцах (например, причину запрета на въезд, случаи мошенничества с документами и прочее).

Сначала запуск EES был перенесен на 6 ноября 2024 года из-за запланированных Олимпийских игр в Париже. Все страны ЕС должны подготовить свои аэропорты до конца июля этого года, однако Франция не сможет завершить эти работы летом.

Хотя система обеспечит большую безопасность, в стране не будет достаточно времени для установки киосков, которые собирают биометрические данные,

– говорит представитель французских аэропортов L'Union des Aéroports Français.

Поэтому представители аэропортов просят перенести запуск на первый квартал 2025-го. Руководство также выразило беспокойство относительно времени ожидания. Президент организации Томас Джуин заявил, что существуют риски того, что очереди станут очень длинными. Он подчеркнул, что хаос на границе будет усиливаться, и призвал привлечь дополнительную полицию.

Заметим, ответа от Евросоюза по этому вопросу пока нет.

Беспокойство выразила и Великобритания

Недавно Специальный комитет по европейским делам парламента Великобритании выразил обеспокоенность относительно Европейской системы въезда (EES). Комитет предупредил, что внедрение EES может привести к значительным задержкам до 14 часов на границе между Европейским Союзом и Соединенным Королевством.

Комитет подчеркнул потенциальное влияние длительного времени ожидания как на путешественников, так и на местную экономику вблизи границы. Было подчеркнуто, что отмена штамповки паспортов была бы значительным шагом, но это может создать проблемы для владельцев паспортов стран, не входящих в состав ЕС, сделав общий опыт путешествий более обременительным для них.