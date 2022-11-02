Darmowy listopad 2022: в Польше стартовал месяц бесплатных экскурсий в королевских замках
Источник:Warszawa i Okolice
Наступил ноябрь, а это значит, что в Польше в течение месяца можно бесплатно посетить ряд музеев. В этом году в акции принимают участие 9 заведений.
Так, бесплатный ноябрь в королевских резиденциях, более известная в Польше акция как Darmowy listopad, только стартовала. В течение месяца у поляков и гостей страны будет возможность посетить избранные замки как в Варшаве, так и в других городах Польши.
Читайте также Как поступить в университет Польши: главное о польской системе образования и стоимости обучения
Что известно о Darmowy listopad
Это акция, организованная с 2012 года Министерством культуры и национального наследия Польши. В рамках инициативы с 1 по 30 ноября каждый желающий может посетить отдельные музеи бесплатно.
Список музеев, участвующих в Darmowy listopad 2022
- Королевский замок Вавель (Краков);
- Люблинский замок;
- Łazienki Królewskie в Варшаве;
- Дворец короля Яна III в Вилянове;
- Королевский замок в Познани;
- Замок у Мальборку;
- Королевский замок в Сандомыре;
- Солеварный замок в Величке;
- Королевский замок в Варшаве.
Культура формирует идентичность. А идентичность есть основой сообщества. Важность этих ценностей ярко демонстрирует пример Украины, которая, несмотря на порабощение и попытки уничтожения соседом, благодаря культуре сохранила свою идентичность и уже более 8 месяцев ведет героическую войну за выживание своей общины, за независимость своей Родины,
– сказал министр культуры и национального наследия Петр Глинский.