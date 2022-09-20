Нидерланды упразднили все COVID-ограничения на въезд, а Германия вводит новые правила борьбы

Несмотря на то, что в последнее время в Европе наблюдается рост инфицирования COVID-19, Нидерланды решили отменить ограничения на въезд. Решение правительства страны вступило в силу 17 сентября.

Для въезда в Нидерланды больше не требуется COVID-документы

Решение Нидерландов означает, что с 17 сентября никакие ограничения или требования, связанные с COVID-19, не применяются к путешественникам, въезжающим в страну. В частности, говорится и о странах, не входящих в зону ЕС / Шенген.

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Так, для въезда в Нидерланды из любой страны больше не нужна вакцинация, тесты или карантин.

По прибытии граждане Украины могут находиться в Нидерландах в течение 90 дней или дольше, если это необходимо. Чтобы воспользоваться услугами в стране, украинцы должны быть зарегистрированы в базе персональных данных (BRP).

Германия с 1 октября вводит новые правила борьбы с COVID-19

, в Европе пока осталось только три страны (Испания, Германия и Люксембург), которые до сих пор имеют частичные ограничения, которые действуют для людей из-за ЕС.

На фоне роста количества случаев заболевания COVID, власти Германии приняли решение ввести новые правила, которые будут способствовать защите населения в осенне-зимний период.

Так, Бундестаг Германии одобрил предложение МОН "О применении новых мер по борьбе с COVID-19". Документ вступит в силу 1 октября и будет действовать до 7 апреля 2023 года.

Что изменится

Согласно новым правилам, все немцы в возрасте от 14 лет обязаны носить маски типа FFP2 в поездах дальнего следования, а дети от 6 до 13 лет – обычную медицинскую маску.

В то же время, масочный режим в самолетах и ​​аэропортах пока не восстанавливают. Впрочем, власти страны предусматривают возможность введения этого правила при росте заболевания.

Также будут ужесточены правила борьбы с коронавирусом в медицинских учреждениях и домах престарелых. Все посетители и работники должны носить маску FFP2 и предоставлять отрицательный результат экспресс-теста на коронавирус.

Отмечается, что федеральные земли могут вводить дополнительные требования в зависимости от ситуации. Решения будут касаться ношения масок в транспорте и других общественных помещениях, а также в средних школах.

В указе есть исключения для привитых граждан и тех, кто перенес болезнь или имеют отрицательный тест. Такие лица не должны носить маску.