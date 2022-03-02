Цифры увеличиваются: сколько граждан Украины выехали в Чехию за последние дни

Украинцы продолжают искать убежища во время войны в близких западных странах. Так, за последние дни в Чехию приехали около 20 тысяч женщин и детей из Украины.

Об этом сообщил чешский политик Петр Фиала. Глава чешского правительства также подчеркнул, что эта цифра будет увеличиваться, и к этому нужно быть готовым.

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В Чехии с пониманием относятся к беженцам из Украины

По словам Петра Фиала, из-за нападения России на Украину в Чехии началась значительная волна миграции. За последние дни и часы в страну приехало более 20 000 человек, преимущественно это мамы с детьми. В стране с пониманием относятся к беженцам и готовы принимать их.

Для помощи украинцам в Чехии создали специальный сайт, координирующий все процессы. Также была создана круглосуточная телефонная линия для граждан Украины, чтобы они могли получать ключевую информацию, которая им нужна для ориентации в новой стране.

В каждом регионе, добавил Петр Фиал, будут действовать центры помощи беженцам. Там можно получить все необходимые услуги: от регистрации до медицинского осмотра и поиска работы.

Еще политик отметил, что среди прочего сейчас в Чехии готовятся законодательные изменения, которые позволят украинцам получить свободный доступ к рынку труда без разрешения на работу.

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