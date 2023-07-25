Кто такие цифровые кочевники и какие страны они выбирают для жизни
Источник:Euronews
Свобода, путешествия и налоги – три основных аспекта жизни тех, кто называет себя цифровыми кочевниками. Они готовы переезжать с места на место. Но при этом продолжать работу удаленно с любой точки мира.
Опытные цифровые кочевники поделились своими секретами относительно того, в каких странах им живется и работается наиболее комфортно. О жизни в постоянном движении и лучших направлениях для удаленной работы – читайте дальше.
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Они живут в путешествиях
Эксперты платформы Flatio, занимающейся арендой недвижимости, опросили 1 200 цифровых кочевников всех возрастов, пола и национальности об их любимых направлениях в мире.
Большинство из опрошенных оказались родом из США (37%), многие из Великобритании (12%) и Германии (5%). Более половины из них имеют от 30 до 39 лет, а почти 23% – от 18 до 29 лет. По половому признаку респонденты разделились почти поровну.
Кем они работают и сколько зарабатывают
Чуть больше трети среди участников опроса являются фрилансерами, а остальные удаленно работают полный рабочий день или имеют собственный бизнес. Цифровые кочевники преимущественно работают в информационных технологиях, СМИ, рекламе, маркетинге, сфере развлечений и искусстве.
Большинство опрошенных уверяют: для того чтобы стать цифровым кочевником, нужно зарабатывать от 3 000 евро в месяц. Это комфортная сумма для жизни во многих странах мира. Также участники исследования подтвердили, что платят налоги в своей родной стране.
Как цифровые кочевники выбирают направления
Важнейшим критерием при выборе пункта назначения цифровые кочевники назвали стоимость жизни в стране. Почти половина респондентов поставили этот пункт на первое место. Также они учитывают безопасность, качество Интернета и медицинских услуг.
Какие самые популярные страны для цифровых кочевников?
Португалия является самым распространенным местом для работающих удаленно. За ней идут Таиланд, Испания и Аргентина. Среди следующих направлений, которые планируют посетить опрошенные цифровые кочевники, звучали Бразилия, Мадейра, Шри-Ланка и снова Испания.
10 самых популярных направлений для удаленной работы:
- Португалия
- Таиланд
- Испания
- Аргентина
- Бразилия
- Шри-Ланка
- Хорватия
- Черногория
- Колумбия
- Коста-Рика