Что ждет Венгрию после ослабления карантина

Премьер-министр страны Виктор Орбан анонсировал, что новый этап снятия ограничений наступит, как только в Венгрии будет достигнуто порог в 5 миллионов привитых лиц по крайней мере одной вакциной. После этого должны отменить комендантский час и масочный режим.

Полную вакцинацию в стране прошли уже 28,8% населения. Сейчас Венгрия активно использует следующие препараты: Спутник V, Pfizer, Moderna Jonsons & Jonsons, BIBP, AstraZeneca.

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Ограничения будут сняты

Прежде всего в стране отменят комендантский час. А ношение масок в общественных местах перестанет быть обязательным.

Будут сняты ограничения, касающиеся работы магазинов и заведений общественного питания. Позволят праздновать свадьбы до 200 человек и частные и семейные мероприятия до 50 человек без ограничений. Мероприятия под открытым небом можно проводить для 500 человек.

Подростки 16-18 лет, которые получили прививки от коронавируса, смогут посещать мероприятия без сопровождения взрослых.

Посещение музыкальных и танцевальных событий возможно лишь при наличии сертификата вакцинации.







