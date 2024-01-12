Альтернатива нотариусу: как украинцам засвидетельствовать документы в Чехии

Украинские беженцы, проживающие в Чехии, часто сталкиваются с требованием предоставить определенные документы в различные организации или учреждения. Оригиналы, как правило, не возвращаются, поэтому желательно оставлять заверенные копии.

Заверить документы можно не только у нотариуса. Проще всего это сделать в пунктах Czech POINT, которые расположены в почтовых отделениях или государственных учреждениях. Детали об этой услуге – далее в материале!

Читайте также Ситуация с жильем сложная: какие земли Германии принимают украинцев в январе 2024 года

Что такое Czech POINT?

Czech POINT в Чехии – это государственный орган, дающий возможность доступа к различным реестрам, а его сотрудники имеют право заверять подписи. Этот информационный национальный терминал для подачи и удостоверения документов был создан, чтобы упростить коммуникацию людей с государственными учреждениями.

Это универсальное место, упрощающее общение между государственными учреждениями и людьми,

– указано на сайте.

Услуги Czech POINT доступны более чем в 7 100 местах в Чехии. Чаще всего – в почтовых отделениях, органах местного самоуправления, в некоторых посольствах.

В этих пунктах можно получить следующие услуги:

официально удостоверить документы. На чешском языке "хочу засвидетельствовать документ/подпись/копию" будет "chci overit listinu/podpis/kopie";

перевести письменные документы в электронную форму и наоборот;

получить eRecept (электронный рецепт) и eOčkoвание (электронный сертификат о вакцинации);

получить информацию о ходе дел об административном нарушении и подать заявление о начале административного процесса;

получить и засвидетельствовать данные из публичных и непубличных информационных реестров (оформить выписки из Реестра предпринимателей, зарегистрированных в Лицензионной палате, из Коммерческого реестра, из Реестра неплатежеспособных предприятий и организаций, Реестра судимостей, Кадастра недвижимости, оценки водителя по баллам, из Уголовного реестра).

Что такое Czech POINT / Фото Lupa.cz

С собой нужно иметь документ в подтверждение личности (паспорт, водительское удостоверение или вид на длительное проживание в Чехии), при необходимости доверенность, свидетельство о рождении ребенка или решение суда (в случае законного представителя), деньги для оплаты.

В Чехии вдвое выросли выплаты на жилье для украинцев

Размер оплаты зависит от конкретной услуги.

С 1 января в Чехии возросли компенсации на проживание для украинцев из уязвимых категорий. Это повышение касается около 66 тысяч граждан.

Компенсация за жилье для уязвимых категорий в Чехии с 2024 года:

6 000 крон (244 евро) – за проживание в зарегистрированном жилье;

4 800 крон (195 евро) – за проживание в незарегистрированном жилье.

Пока уязвимые лица в Чехии имеют право на бесплатное жилье от государства в течение неограниченного периода. Но с 1 сентября 2024 года все категории лиц под временной защитой смогут находиться в предоставленном государством жилье только до 90 дней.