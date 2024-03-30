Ежегодно все больше путешественников понимают: чтобы отправиться в путешествие мечты, совсем необязательно, чтобы сошлись графики с друзьями или любимым человеком. Можно прекрасно провести время и наедине. Закордон 24 рассказывает, как сделать соло-путешествие максимально комфортным.

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Как подготовиться к соло-туризму

Выбрать оптимальный для себя способ путешествия. Если чувствуете достаточно смелости, бронируйте билеты на поезд или самолет. Если же первое путешествие в одиночку пугает именно сложностью организационных моментов (вы боитесь не сориентироваться в аэропорту или не успеть осуществить пересадку на железнодорожном вокзале), можно стартовать с автобусных туров. Там вы получите сопровождение фактически 24 на 7. Главное – выбрать проверенного туроператора.

Стартуйте с коротких маршрутов. Не стоит планировать первое соло-путешествие как кругосветное путешествие. Можно начать с посещения одного – двух городов. Или даже вернуться туда, где вы уже побывали в компании.

Отправляйтесь туда, где безопасно. Для этого стоит ознакомиться с рейтингами безопасности. К слову, самым безопасным европейским городом для соло-туризма признали Прагу. Данные для статистики предоставила местная полиция, а также – жители города в ходе социологических исследований.

Не превращайте путешествие в марафон. Конечно, где бы вы ни были, стоит посетить местные выдающиеся локации. Однако не пытайтесь успеть все, жертвуя комфортом. Если хочется взять паузу и выпить кофе с пирожным в местной кофейне, так и сделайте.

Следите за своим напитком. Особенно во время новых знакомств. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра кофе или коктейль, которые еще собираетесь допить.