Замок, сказочные пляжи и всего 30 местных жителей: самое загадочное место Европы ждет туристов

Шотландия – страна с трагической историей и фантастической культурой. Говорят, что там до сих пор можно встретить существ родом из фольклора. Главное – ступить на затерянные тропы в самых загадочных уголках страны. Без сомнения, одним из таких является остров Рам.

Шотландию ежегодно посещают миллионы туристов. Одной из самых популярных локаций является остров Скай. Именно там происходят события известного романа Джессики Брокмоул "Письма с острова Скай". В то же время в последнее время там так много туристов, что таинственность места напрочь исчезла.

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Куда ехать, чтобы почувствовать настоящий дух Шотландии

Туристам, которые хотят насладиться атмосферой древней и загадочной Шотландии, рекомендуют обратить внимание на другие острова. В частности, Рам. Его считают одним из самых недооцененных туристических направлений не только страны, но и в целом Европы.

Рам завораживает пейзажами. Гулять по территории острова можно целый день, а тогда – устроить пикник на берегу. Первые поселения на территории Рама появились еще за 8 тысяч лет до нашей эры. Остров населяли и кельты, и скандинавы. Поэтому Рам вобрал в себя лучшее от одних из самых загадочных культур человечества.

Остров – природный заповедник. Людей, которые любят наблюдать за птицами, ждут приятные сюрпризы.

Также на территории острова Рам есть Замок Кинлох. Его построили на рубеже XIX и ХХ веков. Поблизости расположилось село Кинлох. Там живут только около 30 местных жителей. Однако есть уютные магазинчики и даже кафе. Туристов гостеприимно ждут.