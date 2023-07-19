Другие туристы не знают: лучшие 8 небанальных локаций Стамбула

Стамбул является одним из популярнейших направлений для туристов в этом году. Турцию традиционно обожают европейцы, но в этом сезоне сюда активно едут и американцы. Поэтому возле популярных достопримечательностей сейчас тесновато.

Но не огорчайтесь, если запланировали путешествие в Стамбул. Толп туристов можно избежать, если знать несколько скрытых локаций. Именно о них – расскажем дальше.

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Секретный Стамбул

Этим летом туристы со всех уголков планеты толпятся в стамбульских трамваях, стоят в длинных очередях в Ая-Софию и на паромы через Босфор. Но у турецкого города еще есть несколько секретных локаций, где можно выдохнуть и насладиться впечатлениями сполна.

Район Балат

Пока другие путешественники будут сосредоточены в районах Таксим и Эминеню, у вас есть прекрасная возможность открыть красочный Балат. Это еврейский квартал, сохранивший архитектурный шарм европейской части города, но с меньшим количеством туристов. Балат – один из старейших районов Стамбула. Он выглядит очень эстетично, а красочные домики – фантастически получаются на фото.

Цветные домики Балата / Фото Pexels

Менее известная сестра Ая-Софии

В прошлом году культовый Софийский собор в Стамбуле посетили около 14 миллионов человек. И он не теряет популярности: у входа традиционно выстраивается очередь туристов, ожидающих входа около часа. Вместо того, чтобы жариться на солнце и тратить время, можно посетить другой храм – Ая-Ирину. Церковь расположена на территории дворцового комплекса Топкапы. Святая Ирина является второй по величине византийской церковью Стамбула.

Роскошный дворец Бейлербей

Переместитесь на азиатский берег Стамбула на пароме и вы увидите императорский османский дворец невероятной красоты. Его обычно затмевают популярные туристические дворцы Долмабахче и Топкапы. Но находчивые путешественники могут получить такую же роскошь и сады, только без шумных толп и очередей.

Дворец Бейлербей / Фото istanbeautiful.com

Модный "Цветочный пассаж"

Это крытая галерея с рядами исторических кафе, винных баров и ресторанов. Популярный дворик каждый вечер заполняется веселыми компаниями за столиками. Еще в 90-х "Пассаж" стал элитным сердцем ночной жизни Стамбула. Здесь можно и вкусно поужинать, и остаться развлекаться до поздней ночи.

"‎Цветочный пассаж" готовится принимать гостей / Фото Unsplash

Стамбул с высоты

На 48-м этаже центра EMAAR Square Mall скрылась панорамная смотровая площадка. На закате здесь особенно атмосферно. А для самых смелых есть стеклянный пол. Торопитесь, пока туристы не сделали это место слишком популярным.

Сирийская еда от шефа

Попробуйте традиционные блюда сирийской кухни на улице Akşemsettin Caddesi в районе Фатих. Это будет настоящее кулинарное приключение: отведайте мутаббал (кремовую закуску из баклажанов и кунжутной пасты) и фаршированные цуккини в ароматном йогуртовом соусе. Ваши вкусовые рецепторы будут в шоке. Это даже может затмить дорогие и популярные рестораны.

Библиотека Nevmekân Sahil

На азиатской стороне Стамбула, в районе Ускюдар, есть настоящий городской оазис. Здесь можно найти идеальное спокойствие среди оживленного Стамбула. Вы можете не любить читать, но эстетика и покой этого места никого не оставят равнодушным.

Библиотека под куполом / Фото uskudar.bel.tr

Вид на Босфор из парка Отагтепе

Туристические толпы собираются у Галатской башни и кафе на пристани, чтобы увидеть Босфор с лучшего ракурса. Но есть еще вариант – парк Отагтепе. Здесь можно бесплатно насладиться прекрасным видом на пролив и устроить пикник.

Пролив Босфор из парка Отагтепе / Фото secreturkey.com