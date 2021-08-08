Что нужно знать при поступлении в вуз в Польше: рассказывает студентка из Украины

Ирина Соколюк учится в академии имени Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Она рассказала, какие документы нужны при поступлении в польский вуз и как открыть студенческую визу.

Сейчас Ирина учится на последнем курсе. Она получает образование по специальности Zarządzanie (Менеджмент).

Интересно От учительства под звуки обстрелов в Краматорске к selfmade в Польше: история украинки

Какие нужны документы для поступления в польский вуз

ВНО, которое школьники сдают в Украине, в Польше, по словам Ирины Соколюк не нужно. Прежде всего, говорит девушка, надо составить и подать приглашение в университет. Можно обратиться к консультационной компании, если самому составить перечень документов сложно. Компания поможет с подачей документов в университет и выездом в выбранную страну.

Для вступления в польский университет нужно иметь аттестат со средним баллом не ниже 8 (документ следует перевести на польский язык) и сертификат о знании польского языка на уровне В1.

Также надо заполнить анкеты, которые требует выбранный университет.

Как открыть студенческую визу

Понадобится документ, подтверждающий перевод студента на следующий учебный год (на второй или третий курс). Его можно получить после зачисления всех предметов. Если студент первокурсник, то ему пригодится приглашение от университета.

На своем банковском счете получатель образования должен иметь не менее 12 000 злотых. Требуется документальное подтверждение из банка, что эту сумму человек действительно имеет на карточке. Людям, которых финансово обеспечивают родители, нужно предоставить соответствующий документ (нотариально подтвержден).

К указанным выше документам также надо добавить:

копии документов, подтверждающих личность;

визовую анкету;

страховку;

условие аренды жилья в Польше,

2 фотографии.