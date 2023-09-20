Какой пищи следует избегать перед полетом: ответ стюардессы вас удивит

Как сделать перелет более комфортным?

Уделите внимание пище, которую вы потребляете перед полетом

Чтобы обеспечить комфортное и беспроблемное путешествие, советует избегать тяжелой пищи перед посадкой на самолет. Выбор легкоусвояемой пищи поможет предотвратить потенциальный дискомфорт во время путешествия.

Кроме того, стюардесса авиакомпании предлагает свести к минимуму потребление кофеина, поскольку он может способствовать обезвоживанию и негативно влиять на качество сна.

Следует выбрать идеальное для себя место в салоне

Некоторые люди предпочитают сидеть у окна, чтобы иметь возможность удобно на него склониться во время сна. В то же время другие любят сидеть у прохода, чтобы легко встать и передвигаться по самолету.

Если ваше путешествие достаточно продолжительное, добавьте промежуточную остановку

Это отличный способ взбодриться во время дальних рейсов, а также увидеть еще какой-нибудь интересный город.

Важная во время полета удобная одежда

Для обеспечения максимального комфорта во время полета, по словам бортпроводницы, рекомендуется носить свободную одежду из натуральных тканей. Также следует одеваться многослойно, поскольку температура в самолете может отличаться от начальных ожиданий.

Как сделать перелет более комфортным / Фото UnSplash

Полезные вещи для путешествий

Следует взять подушку для шеи и затычки для ушей, а также увлажняющий крем, поскольку долгое путешествие и низкая температура в самолете могут высушить вашу кожу.

Предотвращение джетлага

Избежать джетлага и быстрее приспособиться к новому часовому поясу поможет короткий сон. Попробуйте вздремнуть (около 20 – 30 минут) днем или рано вечером по местному времени назначения, чтобы помочь вашему телу легче адаптироваться к новому часовому поясу.