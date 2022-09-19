Что можно купить в Испании на 30 евро: базовая продуктовая корзина

Из-за рекордной инфляции в Европе испанские политики вынесли на обсуждение возможность сделать базовый продуктовый набор за фиксированную цену, которая не будет подниматься. Идея проста – корзина из 20 или 30 самых необходимых продуктов по постоянной стоимости в 30 евро.

Однако супермаркеты в Испании стали хитрить. В базовые продуктовые наборы начали класть белый шоколад и ягоды, но не мясо или овощи. Поэтому местные журналисты подготовили свою собственную корзину, в которую вошли 20 свежих продуктов. Вот что сейчас можно купить в испанских магазинах на 30 евро, учитывая сегодняшние цены.

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Продуктовая корзина на 30 евро в Испании

2 литра молока – 1,56 евро. Лучшим в супермаркетах, по мнению OCU, является полуобезжиренное молоко марки Hacendado от Mercadona.

1 литр оливкового масла – 3,90 евро.

1 килограмм сардин – 4 евро. Это одна из самых дешевых свежих рыб, отличающаяся своей питательной ценностью.

Куриное филе – 3,58 евро за 400-граммовый лоток в Алькампо.

12 перепелиных или 6 куриных яиц – 1,45 евро в DIA.

Пакет салата – 1,99 евро. В Mercadona можно купить 400 граммов салата с рукколой, помидорами, морковью, оливками и кукурузой.

1 килограмм бананов и 1 килограмм яблок – 2,75 евро. Фрукты всегда должны быть в рационе, и в этом случае два килограмма оптом стоят менее 3 евро в Carrefour.

500 граммов риса и 500 граммов макарон – 92 цента. Полкило риса марки Alcampo по цене 53 цента. Тем временем самые дешевые макароны можно найти в Carrefour за 39 центов.

500 граммов нута и 500 граммов чечевицы – 1,67 цента. В Алькампо продается полкило нута за 98 центов. Самая дешевая чечевица – у Carrefour за 69 центов.

Томатная паста – 0,44 евро за упаковку из 3 брикетов в Carrefour. Хотя это не самый полезный продукт, он является недорогим и вкусным дополнением ко многим рецептам.

Пакет кофе – 1,35 евро в Mercadona.

12 рулонов туалетной бумаги – 1,99 евро в Alcampo.

Средство для мытья посуды – 1,41 евро.

Зубная паста, гель для душа и шампунь – 3 евро. В этом случае марка Deliplus от Mercadona предлагает максимальный выбор по низким ценам.

Из-за резкого роста цен на продукты и коммунальные услуги в Испании стало жить дороже. Вместе с тем испанские власти делают все, чтобы бороться с инфляцией в стране и улучшить условия для местных жителей.