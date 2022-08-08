7 предметов, которые должны быть в каждом автомобиле в Чехии

8 августа 2022 , 17:20
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Источник:

инстаграм TransferGo Ukraine

Украинские водители знают об обязательных вещах, которые должны быть в машине. Перечень таких предметов предусмотрен и чешскими ПДД. Правда, этот список за границей несколько расширен.

Согласно правилам дорожного движения в Чехии, в каждом авто должно быть так называемое обязательное оснащение (povinná výbavа). Если не будет хотя бы одного предмета из списка, водитель может нарваться на немалый штраф.

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Чем нужно упаковать авто в Чехии, чтобы не получить штраф

  • Аптечка.
  • Светоотражающий жилет (он должен быть в салоне авто, а не в багажнике).
  • Зимние шины (M+S) – обязательно с 1 ноября по 31 марта.
  • Знак аварийной остановки (треугольник).
  • Запасное колесо, домкрат и баллонный ключ.
  • Набор запасных ламп.
  • Запасные предохранители.
Важно! За отсутствие чего-либо из этого списка предусмотрен штраф – до 2000 крон (около 3 тысяч гривен).
Автор: Назарій Сорока