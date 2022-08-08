7 предметов, которые должны быть в каждом автомобиле в Чехии
8 августа 2022 , 17:20Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Украинские водители знают об обязательных вещах, которые должны быть в машине. Перечень таких предметов предусмотрен и чешскими ПДД. Правда, этот список за границей несколько расширен.
Согласно правилам дорожного движения в Чехии, в каждом авто должно быть так называемое обязательное оснащение (povinná výbavа). Если не будет хотя бы одного предмета из списка, водитель может нарваться на немалый штраф.
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Чем нужно упаковать авто в Чехии, чтобы не получить штраф
- Аптечка.
- Светоотражающий жилет (он должен быть в салоне авто, а не в багажнике).
- Зимние шины (M+S) – обязательно с 1 ноября по 31 марта.
- Знак аварийной остановки (треугольник).
- Запасное колесо, домкрат и баллонный ключ.
- Набор запасных ламп.
- Запасные предохранители.