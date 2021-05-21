Подписание рабочего контракта в Префектуре завершает процесс рассмотрения заявления на легализацию . После этого работник получает согласие на отправку заявления о получении вида на жительство .

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Продолжение действующего договора

Если срок действия трудового договора подходит к концу, следует обсудить с работодателем условия его продления . Это нужно делать заранее. Стоит периодически проверять даты договора и следить за тем, чтобы его срок действия не истек до подписания договора на проживание в Префектуре.

Если нет возможности продолжить действующий контракт

По разным причинам работодатель может не захотеть продлить договор. У него может не быть финансовой возможности для найма работника или же он не захочет продолжить сотрудничество из-за личной неприязни и недовольства предыдущим сотрудничеством. В конце концов, у работодателя могут просто измениться планы, и занята ранее вакансия потеряет актуальность.

В таком случае нужно вовремя сменить работодателя . Это можно сделать в любое время, даже при отсутствии форс-мажорных обстоятельств. Ведь согласно законодательству, работник имеет право в любой момент изменить работодателя не потеряв при этом права на легализацию .

Домашние работники также могут заключить новый трудовой договор с лицами, не принадлежащими к семье предыдущего работодателя.

Если работник не успевает подписать новый договор