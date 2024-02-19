Осуществил мечту миллионов: пилот блестяще отомстил наглой пассажирке и сорвал овации

Мало кто раздражает в самолете сильнее, чем пассажиры, которые пытаются первыми сорваться со своего места и перегородить проход. В сети завирусилась история, как пилот урегулировал такую ситуацию и сорвал овации пассажиров.

Наверное, каждый из нас оказывался в ситуации, когда самолет еще не успел приземлиться, а у выхода – уже "пробка". Потому что кто-то из пассажиров решил первым выбежать из салона с такой скоростью, как будто позади все горит.

Обратите внимание Карма подействовала мгновенно: семья украла места в самолете и поплатилась за это

Как пилот отомстил пассажирке

В сети завирусилась история, которая случилась после 8-часового перелета. Одна из пассажирок решила, что именно она должна выйти первой из самолета. Не успел он приземлиться, как женщина отщелкнула ремень безопасности, схватила ручную кладь и бросилась к выходу.

Уставшие от длительного полета люди молчали. Только смотрели на наглую пассажирку с осуждением. Между тем экипаж призвал женщину вернуться на свое место, потому что стоять на этом этапе приземления – еще опасно. В то же время пассажирка не обратила на предостережения никакого внимания.

Вдруг пилот заявил, что на борту находится очень важный гость, которого должен приветствовать весь салон. Все время, пока длилось приземление, пассажирка была вынуждена стоять. А когда наконец пилот зашел в салон, он попросил женщину отойти немного назад, а тогда – еще немного. Так она пятилась, пока не дошла до конца салона. В конце концов, пассажирка была вынуждена сесть на место 42C. Тогда пилот по рации отметил, что хотел бы поздравить специальную гостью, которая расположилась на месте 42C.

Пассажиры начали громко аплодировать. Между тем женщина стыдливо молчала.