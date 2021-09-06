Чистая природа и депрессивные люди: Ирэна Карпа рассказала, как французы переживали карантин
Источник:24 канал
Писательница Ирэна Карпа уже давно живет и работает в Париже. Недавно она посетила Киев и побывала на презентации аудиосериала "Восемь". Там знаменитость рассказала свои наблюдения относительно того, как французы переживали карантин.
По словам писательницы, сейчас парижане такие же, как до локдауна. Хотя в разгар карантина люди были психологически подавлены.
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О карантине в Париже
Сейчас все плюс-минус так, как было. Все с такими же недовольными лицами... Те же официанты, которые не улыбаются... Так что, все вернулось на круги своя,
– констатирует Ирена Карпа.
В то же время писательница добавила, что карантин очень положительно повлиял на природу во Франции: очистились водоемы, появились рыбы и птицы, которых никто раньше не видел, в некоторые города стали приходить олени.
Украинка отметила, что ей повезло иметь собаку. Поскольку в период локдауну могла гулять с ней сколько угодно. Во время таких прогулок любовалась спокойным безлюдным городом. Хотя бывало и такое, говорит писательница, когда какие-то сумасшедшие бегали по улицам и кричали, что мы все умрем.
Еще Ирэна Карпа рассказала, что парижане не слишком охотно убирают за своими домашними любимцами. А вот она в этом плане ответственная хозяйка собаки.
Писательница предположила, что в Украине карантин прошел психологически легче. Во Франции был высокий уровень самоубийств и разводов, очень многие люди начали страдать от депрессии. Но, замечает Ирэна Карпа, Франция ввела полезную политику: начала дарить молодежи, кажется, пять бесплатных консультаций у психотерапевта. Поскольку услуги этого специалиста в Европе стоят дорого (около 70 – 100 евро), то такая помощь от государства является существенной.
Об Ирене Карпе
- Ирэна Карпа родилась 8 декабря 1980 в Черкассах.
- В Украине ее знают как писательницу, певицу и журналистку.
- В октябре 2015 года Ирэна Карпа стала первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции.
- В 2016 году выступила куратором ряда мероприятий на украинскую тематику в Париже.
- В мае 2018 года на Парижской книжной ярмарке вручила президенту Франции Эммануэлю Макрона книгу незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова – сборник "Рассказы" во французском переводе.
- Сейчас Ирэна Карпа сосредоточилась на писательской деятельности и организации различных курсов: для женщин (тема отношений) и тех, кто хочет усовершенствовать писательские навыки.
- Замужем за французом Людовиком-Кириллом Требюше.