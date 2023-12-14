В Польше снова стало больше украинских беженцев: стала известна причина

В последнее время поток украинских беженцев в Польшу снова набрал обороты. Начиная с весны 2023 года число украинцев сокращалось, а теперь их численность выросла.

Такую тенденцию отметили аналитики Миграционной платформы EWL со ссылкой на данные Евростата.

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Число украинских беженцев в Польше снова растет

Так, в конце октября этого года численность украинских беженцев в Польше достигла 957 000 человек, тогда как в конце сентября она была на 2 тысячи человек меньше. Таким образом, в Польше впервые с весны этого года вновь зафиксировано увеличение количества украинцев.

В марте 2023 года в Польше находились 995 тысяч человек. Однако с апреля наблюдалось постоянное уменьшение количества проживающих в стране украинцев. Эта тенденция внезапно изменилась в октябре, когда возобновился прилив украинцев.

Несколько месяцев назад мы наблюдали рост волн выезда граждан Украины из Польши. Сейчас эта тенденция меняется,

– заявил пресс-секретарь EWL Анатолий Зимнин.

Аналитики связывают это с двумя основными причинами:

восстановлением атак на энергоструктуру Украины, повышающих риск остаться на зиму без света и тепла;

сезонным ростом вакансий в экономике Польши.

По мнению эксперта, в свете указанных обстоятельств существует вероятность продолжения потока беженцев в Польшу. Но в ближайшие месяцы покажут, в каком направлении будет развиваться ситуация.

Количество украинцев в странах ЕС в целом растет

Согласно последним данным Евростата, количество украинцев, ищущих временную защиту, заметно возросло в Европейском Союзе. Цифры за октябрь 2023 года превысили значительный рубеж, и сейчас этой категории подпадает более 4,162 миллиона человек, что является ростом более чем на 50 тысяч в течение месяца.

Украинцев в ЕС становится больше / Фото Unsplash

Основными странами ЕС, в которых украинцы получили временную защиту, были:

Германия (1,176 миллиона),

Польша (0,957 миллиона),

Чехия (0,364 миллиона).

Украинцы в Польше все больше начинают бизнес

В Польше заметно возросло количество предпринимателей, занимающиеся несельскохозяйственной деятельностью. И главное, что почти у половины этих лиц (47%) есть украинское гражданство.

С начала 2023 года ежемесячно мы наблюдаем создание более 2 000 украинских ФЛП. На украинские компании приходится 67% всех новых иностранных бизнесов и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины года,

– рассказала руководитель Польского экономического института Катажина Дембковская.

Предприниматели-иностранцы имеют у ZUS те же права, что и граждане Польши, но и одинаковые обязанности. К примеру, при открытии ФЛП они могут воспользоваться льготами в виде начальной помощи для бизнеса.