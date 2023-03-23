В Польше появились чипсы со вкусом борща: все деньги по продаже передадут Украине

В продаже в Польше появились чипсы компании со вкусом украинского борща. Производитель заявляет, что они были сделаны совместно с украинцами, а все доходы от продаж пойдут на помощь Украине.

Чипсы со вкусом борща

В описании этих снеков говорится, что чипсы со вкусом украинского борща – уникальный продукт для гурманов и ценителей украинской культуры. Удивительно вкусные и ароматные чипсы отличаются насыщенным вкусом традиционного борща, приготовленного в виде хрустящих ломтиков картофеля.

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Этот продукт предназначен для людей, которые ценят уникальные вкусы и хотят открыть новые кулинарные впечатления. Они идеально подходят для вечеринок как дополнение к бутербродам или просто для послеобеденного чая с семьей и друзьями.

Самое главное, что все доходы от продажи чипсов со вкусом украинского борща пойдут в поддержку Украины. При покупке этого товара вы можете поддержать украинский народ в трудную минуту, оказав ему материальную помощь. Стоимость такой пачки чипсов – 9,1 злотых. Украина, спасибо за мужество и борьбу за лучшее будущее

– отметили в компании.

Где купить можно купить чипсы со вкусом борща

Купить необычные чипсы можно в интернет-магазине. На сайте магазина сказано, что их продукцию в Польше можно найти в магазинах: Auchan, Topaz, Stokrotka, HalfPrice, Relay, Inmedio.