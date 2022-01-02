Залетели через балкон: из-за новогодних фейерверков в Варшаве сгорели 2 квартиры

В ночь на 1 января из-за фейерверков в Варшаве вспыхнули пожары в 2 квартирах. Они залетели в чужие дома с улицы – через балкон.

О неприятном инциденте в польской столице в одной из фейсбук-групп сообщил владелец сгоревшей квартиры. Впрочем, по состоянию на вечер 2 января его сообщение уже недоступно.

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Всего в новогоднюю ночь в городе произошло более 30 пожаров. Большинство из них были вызваны именно возгоранием пиротехники. Самыми масштабными были случаи на улицах Jugosłowiańskiej и Remiszewskiej. Фейерверки залетели на балкон, а оттуда пламя быстро распространилось по всей квартире. К счастью, пострадавших нет.

Во время пожара жителей не было дома

В обоих случаях на момент пожара никого не было дома. Одну из этих квартир сдают в аренду. Ее жители пошли праздновать Новый год в город, а когда вернулись – увидели сгоревшее имущество. Владелец этой квартиры пытается найти виновников пожара и хочет дать инциденту огласку.

Спасибо особе, которая сожгла нам квартиру. Ищу очевидцев, кто видел, кто бросил петарду,

– говорится в сообщении.

К слову, сами арендаторы узнали о пожаре из соцсетей. Они увидели в фейсбуке видео, на котором видно пламя в их доме и поняли, что пострадала именно их квартира. Когда они вошли домой, они обнаружили много повреждений.

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