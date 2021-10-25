Чехов обязали носить респираторы на рабочем месте

Теперь чехи обязаны носить в закрытых помещениях респираторы. Так власти страны реагирует на осложнения ситуации с коронавирусом COVID-19.

Отметим, что новые противоэпидемические ограничения начали действовать по всей стране с 25 октября. Что именно они предусмотрят – читайте дальше.

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Наличие респираторов – это обязательно условие для пребывания на массовых мероприятиях, независимо от количества участников. Также их нужно носить в общественном транспорте и в магазинах.

Уменьшили срок карантина для контактных лиц

В то же время в стране сократили срок, на которых помещают в карантин людей, контактировавших с больным коронавирусом. Вместо 14 дней самоизолироваться теперь надо на 7, но только при условии отрицательного результата ПЦР-теста.

Что этому предшествовало

В начале осени в чешском правительстве объяснили, что прогнозируют в ближайшее время новую волну COVID-19 в стране. Но несмотря на это власти не намерены вводить общенациональный локдаун.

Сейчас в Чехии показатель госпитализаций – намного ниже , чем раньше. В правительстве убеждены, что это свидетельствует о хорошем уровне подготовки к четвертой волны коронавируса.