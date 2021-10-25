Зазначимо, що нові протиепідемічні обмеження почали діяти по всій країні з 25 жовтня. Що саме вони передбачать – читайте далі.

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Наявність респіраторів – це обов'язково умова для перебування на масових заходах, незалежно від кількості учасників. Такод їх потрібно носити у громадському транспорті та в магазинах.

Зменшили термін карантину для контактних осіб

Водночас у країні скоротили термін, на яких поміщають у карантин людей, що контактували з хворим на коронавірус. Замість 14 днів тепер 7, але лише за умови негативного результату ПЛР-тесту.

Що цьому передувало

На початку осені в чеському уряді пояснили, що прогнозують найближчим часом нову хвилю COVID-19 в країні. Та попри це влада не має наміру запроваджувати загальнонаціонального локдауну.

Наразі у Чехії фіксують набагато нижчий показник госпіталізацій, ніж раніше. В уряді переконані, що це свідчить про хороший рівень підготовки до четвертої хвилі коронавірусу.

Зверніть увагу! Обов'язкове носіння масок у Чехії скасують лише тоді, коли щонайменше 75% населення буде вакциновано. Таку заяву раніше зробив очільник МОЗ Адам Войтех.