Чехия продлила визы временной защиты для украинских беженцев: условия
Источник:МВД Чехии
Правительство Чехии приняло решение продлить украинским беженцам визы временной защиты. Они будут действительны до конца марта 2024 года.
Чехия продолжит временную защиту для украинцев
Также планируется разработать новую систему выплат для переселенцев. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Чехии.
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В настоящее время визы временной защиты для украинских беженцев действуют до марта 2023 года. По состоянию на сегодняшний день, временную защиту в Чехии получили около 463 тысяч человек.
Проект, которым планируют продлить временную защиту для украинцев, должен рассмотреть парламент и вице-премьер-министр.
Статус временной защиты дает беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ к рынку труда.
Что нужно будет сделать для продолжения
В соответствии с изменениями, чтобы получить временную защиту, нужно будет пройти онлайн регистрацию, а затем прийти лично:
- сначала нужно будет зарегистрироваться в электронном виде до 31 марта 2023 года;
- после регистрации человеку назначат дату личного визита на конкретное место, где вклеят наклейку;
- явиться на личный визит следует не позднее 30 сентября 2023 года.
Регистрация позволит государственным структурам узнать, сколько украинцев постоянно находится на территории Чешской Республики. Однако если в Чехию приедет еще одна волна переселенцев, то регистрацию упростят только к электронной.
Кроме того, отмечают, что до 15 января правительство страны разработает новые правила финансовой помощи для переселенцев. Они начнут действовать с 1 апреля 2023 года.
Чехия выделила полмиллиарда крон на жилье для украинцев
Чешское правительство выделило деньги на жилье для спасающихся от войны украинцев. Их используют для ремонта приютов, модульных домов и гуманитарной помощи. Весной правительство выделило 860 миллионов крон на программу помощи с жильем украинцам. До ноября использовали 300, остальные 560 миллионов из этой суммы перераспределили на новые нужды:
- 300 миллионов крон – на конкурс по поддержке социальной интеграции украинцев в жилищный кризис;
- 200 миллионов крон – на модульные дома и другие убежища;
- 60 миллионов – на гуманитарную помощь.