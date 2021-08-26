Чехия открыта для трудовых мигрантов: условия въезда в страну
Источник:Апостроф
Чехия уже много лет входит в перечень стран, которые являются наиболее популярными среди трудовых мигрантов из Украины. В среду, 25 августа, стало известно, что Чехия открыла свои границы для украинских путешественников. Напоминаем, при каких условиях можно попасть в эту страну.
О том, что Чехия разрешила въезд гражданам Украины, сообщили в МИД Украины. Ожидаемо, что преимущества имеют вакцинированные лица.
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Условия въезда в Чехию
Поездка в Чехию доступна только гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации. Прививки должны быть сделаны препаратами, которые разрешены в ЕС. К таковым относятся:
- Vaxzevria и Covishield (AstraZeneca);
- Spikevax (Moderna);
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech);
- Janssen (Johnson & Johnson).
Вторая доза вакцины должна быть получена не менее, чем за 14 дней до выезда.
Полная вакцинация обязательно должна быть подтверждена соответствующим COVID-сертификатом. Получить такой можно в приложении "Дія". Сертификат о полном курсе вакцинации должен соответствовать следующим требованиям:
- быть оформлен на английском языке;
- содержать персональные данные о вакцинированном человеке;
- иметь информацию о типе вакцины;
- содержать данные учреждения, выдавшего этот документ;
- иметь возможность удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код).
Перед выездом в Чехию путешественник из Украины должен иметь заполненный въездной форму Чешской Республики (можно заполнить онлайн). Подтверждение о заполнении формуляра (бумажное или электронное) надо подать на пограничном контроле или при проверке места жительства.
Традиционно, понадобятся также биометрический загранпаспорт (важно перед поездкой проверить его подлинность) и медстраховка на срок поездки.Напоминаем, что в Чехии проживает более 660 тысяч иностранцев. Узнавайте, сколько среди них украинцев.