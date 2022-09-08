В Чехии заработала навигация, которая поможет водителям экономить топливо

Для чешских водителей стала доступна новая функция в сервисе Google Maps. Теперь карты позволяют построить самый экономный маршрут именно для вашего авто.

Так, функция Ekologické trasy (местный вариант названия), предварительно тестированная в США, Канаде и Германии, заработала в других европейских странах, и в Чехии в частности. Официально в Google Maps она стартовала вчера, 7 сентября. Но воспользоваться ею смогут пока не все чехи, поскольку сервис будет расширяться постепенно.

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Как работает функция Ekologické trasy

В программе можно указать тип двигателя автомобиля – бензиновый, дизельный, гибридный или электрический. На основе этих данных Google Maps построит маршрут, который будет наиболее экономичным для конкретной машины.

Как работает функция Ekologické trasy в Чехии / Фото коллаж 24 канала

К примеру, электромобили практически не потребляют энергию в пробках и для них целесообразно выбирать короткие дистанции. В то время как дизельные двигатели мало потребляют горючее на длительных прямых участках дороги. Еще новая функция учитывает особенности дорожного покрытия, что также влияет на расход.

Искусственный интеллект определяет все соответствующие маршруты из точки А до точки Б и рассчитывает расход топлива для каждого из них на основе исторических и реальных моделей трафика, класса и типа дороги и других данных. Благодаря этому он может найти самый экономичный и быстрый маршрут в пункт назначения за доли секунды,

– объясняет представитель компании Google в Чешской Республике Ива Фиалова.