В Чехии снижаются цены на автомобильное топливо: какая средняя стоимость

В ноябре этого года цены на бензин в Чехии достигли самого высокого уровня с конца октября 2012 года, а дизельное топливо было самым дорогим с середины октября 2014 года. Однако уже в конце месяца цены стали стагнировать, а теперь уменьшаются.

Уже третью неделю в Чехии стоимость автомобильного топлива продолжает идти на спад. Так, самый продаваемый бензин Natural 95 подешевел с прошлой недели на 29 геллеров. Сейчас его средняя стоимость составляет 36,46 кроны за литр.

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Цена на топливо в Чехии

Дизельное топливо в Чехии продается в среднем по 35,45 кроны за литр, что на 24 геллера меньше чем на прошлой неделе, сообщает компания CCS, которая следит за ценами на бензин в Чехии.

Самое дешевое топливо можно купить в Южночешском крае. Там литр бензина стоит в среднем 35,86 кроны, а дизельное топливо можно приобрести за 34,80 кроны.

Самый же дорогой бензин представлен в Праге. Средняя стоимость составляет 37,41 кроны, а за литр дизельного топлива придется отдать 36,41 кроны.

, что курс чешской кроны в соотношении к гривне составляетпо данным НБУ.