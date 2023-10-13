В какой стране Европы самый низкий уровень безработицы: ответ Евростата

По последним данным, Чехия является лидером среди европейских стран по уровню трудоустройства граждан. К такому выводу пришли в статистической организации Еврокомиссии.

В Чехии сейчас самый низкий уровень безработицы среди всех стран ЕС. И это хорошая новость для украинцев, ведь их в стране сейчас 365 тысяч. Детальнее о статистике трудоустройства в Евросоюзе – читайте дальше.

К теме Миграция кадров: почему образованные и молодые украинцы уезжают из Польши в Германию

Безработица в Европе

Международная организация труда определяет безработными тех людей, которые отвечают следующим критериям:

являются лицами от 15 до 74 лет;

не имеют работы;

готовы начать работу в течение следующих двух недель;

активно пытались трудоустроиться в течение четырех недель.

Уровень безработицы статистически определяется следующим образом: высчитывают процентный показатель количества безработных к общей рабочей силе (т.е. ко всем трудоспособным лицам в стране в возрасте от 15 до 74 лет).

Статистика показала, что уровень безработицы в Чехии составляет 2,5%. Это равно 131 тысяче человек. Такой показатель самый низкий среди всех стран ЕС. Следующим государством в рейтинге является Мальта – 2,7%, а дальше идет Германия – 3%.

Самый высокий показатель безработицы в Испании – 11,5%. В Греции этот уровень составляет 10,9%, а в Швеции и Эстонии – по 7,6%.

Средний уровень безработицы в странах Евросоюза составляет 5,9%. Это почти 13 миллионов человек.

Трудоустройство молодежи

Отдельно исследовали уровень трудоустройства европейской молодежи до 25 лет. Самый низкий показатель безработицы среди молодежи в Германии – 5,7%. Чехия занимает второе место – 8,5%, далее Литва – 8,6% и Нидерланды – 8,7%.

Больше всего безработной молодежи в Испании – показатель 26,8%.

Какие специалисты в Чехии нужны больше всего

На чешском рынке труда сейчас не хватает от 250 до 280 тысяч работников. Нехватка квалифицированных кадров наблюдается в разных сферах: от строительства до IT-технологий.

Больше всего нуждаются в строителях, водителях, операторах производства и IT-специалистах. В области информационных технологий остро ощущается нехватка: программистов, специалистов по кибербезопасности и анализу данных.

Также в Чехии много вакансий на работу: строителя, механика, водителя, техника, учителя и врача.