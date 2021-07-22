В Чехии растет спрос на ипотеку: ставки также увеличиваются

В первой половине 2021 года жители Чехии оформили ипотечные кредиты на 224 миллиарда крон. Аналитики утверждают, что количество и объемы предоставленных ипотечных кредитов будут продолжать активно расти.

Рост спроса на ипотеку аналитики объясняют тем, что строительная отрасль после года пандемии начала снова развиваться. Хотя банки повышают тарифы, интерес к ипотеке от этого не становится слабее.

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Сколько ипотек оформили в Чехии в 2021 году

В июне в Чехии было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 44,5 миллиарда крон. В банки обратились по ипотеке 14 069 клиентов, что на 1 085 больше, чем в мае. Таким образом июнь занял третье место по количеству выданных ипотечных кредитов в истории Fincentrum Hypoindex.

Рекордсменом в этом контексте стал март 2021 года. В течение указанного месяца была оформлена 14 401 ипотека.

Всего в течение первого полугодия 2021 года банки оформили ипотечные кредиты на сумму 223,8 миллиарда крон.

При этом в июне процентные ставки выросли почти во всех банках. Средняя ставка по ипотеке в стране уже составляет 2,13%.

Курс чешской кроны составляет 1,25 по данным НБУ.