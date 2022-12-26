В Чехии пересмотрят размер выплат украинцам: кто и сколько сможет получить

Соответствующие изменения в закон "lex Ukraine" предложило Министерство труда. Теперь их должно утвердить правительство.

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Гуманитарная помощь для украинцев в 2022 году составляет 5 000 крон. На нее имеют право беженцы без бесплатного жилья с питанием. Эту сумму платят за месяц, в который украинцы получили визу защиты.

Согласно предложенным изменениям, сумма первой выплаты будет равна прожиточному минимуму в стране. Так что сумма станет меньше:

вместо 5 000 крон переселенцы будут получать 4 860 крон для взрослого и 3 490 крон для ребенка.

Для пожилых людей и людей с инвалидностью поддержка должна быть в 1,5 раза выше минимума. То есть люди от 65 лет и взрослые с ограниченными возможностями должны получать 7 290 крон, а дети с инвалидностью – 5 235 крон.

При этом первая выплата не будет автоматической, заявку нужно будет оформить онлайн.

Размер доходов и выплаты

Деньги смогут получить только переселенцы, доходы которых не превышают размер выплаты, на которую он претендует. К тому же человек не должен получать бесплатное питание и средства гигиены.

Будут оценивать как зарплату в Чехии, так и доходы и выплаты в Украине. При этом чешские жилищные субсидии или деньги из фонда ЮНИСЕФ не будут учитываться. При расчете выплаты на детей будут учитываться общие доходы на несовершеннолетнего и совершеннолетнего украинца.

В то же время, если место жительства переселенцев не будет совпадать с указанным в документах, то предоставлять деньги прекратят.