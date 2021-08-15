В Чехии мусор станет обязательным для использования в строительстве: куда будут добавлять отходы

Местные власти Праги планируют сделать шлак обязательной составляющей при строительстве транспортных сооружений и дорожных путей. Столичный мусоросжигательный завод производит около 70 тысяч тонн шлака в год, и близлежащие свалки с этим не справляются.

Городские власти хотят приобрести специальную сортировочную линию за 250 миллионов крон. Сортированные металлы и неметаллы будут продавать, а остатки шлака использовать при строительстве, причем это станет обязательным требованием к подрядчикам, которые занимаются дорогами и магистралями.

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Детали инициативы

Чехия стремится следовать примеру Дании, и не только зарабатывать на сортировке отходов, но и сэкономить до 45 миллионов крон ежегодно за хранение мусора на свалках.

Новую линию сортировки установят до конца 2023 года, и власти ожидают, что инвестиция окупится в краткосрочной перспективе. В Копенгагене, в частности, такая сортировочная линия принесла чистую прибыль городу уже через 4 года после ее сооружения.

Мы включим использование шлака в строительство дорог. При проведении тендеров, подрядчики вынуждены будут согласиться использовать наш ресурс в основе для фундамента новых дорожных путей,

– сообщил Радим Мана, председатель пражских служб.

Добавим, что установление сортировочной линии предусмотрено в рамках реализации Климатическое плана Праги, который приняли в марте этого года.