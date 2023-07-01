Туристы жалуются на заоблачные цены: сколько стоит отдых в Хорватии
Источник:RadioZET.pl
Туристов в Хорватии шокировали высокие цены в этом сезоне. Стоимость отдыха стремительно выросла после присоединения страны к Шенгенской зоне.
Туристы возмущены, что цены в Хорватии внезапно выросли. Особенно это взволновало тех, кто отдыхал в стране в прошлом году и сейчас ощущает огромную разницу. Так сколько стоит отпуск в Хорватии этим летом – читайте в материале.
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Цены подняли буквально на все
Хорватия на протяжении многих лет является одним из самых популярных мест отдыха европейцев. Эта балканская страна привлекает потрясающей береговой линией, удивительными островами в голубом Адриатическом море, национальными парками и великолепной архитектурой городов. До недавнего времени туристы любили Хорватию за относительно умеренные цены. Но не этим летом.
Страна присоединилась к Шенгенской зоне и ввела евро – стоимость всего выросла моментально. Некоторые путешественники возмущаются, мол, в прошлом году ценники еще были в хорватских кунах, но теперь уже в евро.
Просто поменяли валюту, а цену оставили такой же: год назад солярий стоил 40 кун, сегодня – 40 евро,
- жалуются путешественники в соцсетях.
Лежак за 40 евро – это не шутка
Иностранных гостей Хорватии очень беспокоят цены на пляжные шезлонги. На острове Хвар он стоит 40 евро. В Сплите за лежак попросят 35 евро, а в Дубровнике – 33 евро.
Такие высокие цены отпугивают туристов, они пытаются спланировать свой отпуск в другом месте. Или приезжают в популярную Хорватию, но вынуждены экономить: отдыхать на солнце без лежака и зонтика, почти ничего не покупать на пляжах и экономить на развлечениях.
Пляжный отдых в Дубровнике / Фото Unsplash
Дорогие магазины и рестораны
А еще путешественникам в Хорватии чаще приходится готовить еду самостоятельно. Ведь ужин в ресторане тоже превратился в дорогое удовольствие.
Я сейчас в отпуске в Хорватии, там цены выше, чем в Австрии. Пицца обошлась мне в 18 евро, бифштекс – в 38 евро,
– пишет австрийское издание Kronen Zeitung, цитируя слова туриста.
Хорватская ежедневная газета "Slobodna Dalmacija" подсчитала цены на фрукты и овощи в популярных курортных городах:
- инжир и вишня – 8 евро за килограмм;
- груша – 5 евро за килограмм;
- персик – 5 евро за килограмм;
- огурец – 3 евро за килограмм.