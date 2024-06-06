В эстонских центрах для беженцев рекордное количество россиян. Собственно, их там больше всего. Это в то время, когда россияне совершают геноцид украинцев, и миллионы наших людей были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища на территории других стран.

Россияне, которые не желают ничего менять в своей стране, считают, что идеальный выход для них – сбежать куда-то в цивилизованный мир. В частности, очень популярной среди граждан страны-агрессора является Эстония.

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Как россияне оказались в центрах для беженцев

Эстония с первых дней полномасштабного вторжения России поддерживает Украину. Тысячи украинцев нашли приют на территории дружественной страны Балтии. В частности, они живут в центрах для беженцев. Однако там принимают не только украинцев, но и граждан других стран, которые заявили, что нуждаются в защите от Эстонии.

В это трудно поверить, но больше всего оказалось... россиян. Очевидно, по классификации, это – подвид "так называемые хорошие". Вместо того, чтобы всеми силами пытаться остановить геноцид, они пытаются отсидеться в Европе, пользуясь всеми услугами, и жаловаться из-за своей "тяжелой судьбы".

Какие страны выдали россиянам больше всего виз

Также россияне активно подают заявки на Шенгенские визы. И, к сожалению, получают их. Данные от Еврокомиссии демонстрируют, что россияне – среди 5 стран, граждане которой активнее всего хотели шенгенские визы. Больше всего их выдали такие страны: Италия; Франция; Испания.