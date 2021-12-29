Быть или не быть: откроется ли консульство Украины во Вроцлаве до конца этого года

Генконсульство Украины во Вроцлаве должно обслуживать 4 воеводства. Его открытие с нетерпением ждут украинцы, живущие близ Вроцлава, Познани, Ополе и Зеленой Гуры.

Однако открытие долгожданного учреждения на улице Нанкера, 7 в этом году не состоится. Все потому, что ремонтные работы затянулись.

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Подробнее об открытии консульства Украины во Вроцлаве

В настоящее время конкретная дата открытия консульства не установлена. Генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь не готов прогнозировать окончание подготовительных работ. По предварительным планам, дипломатическое учреждение должно было открыть свои двери для украинцев 4 января, но такой оптимистический сценарий маловероятен, потому что ремонтные работы еще не на финишной стадии.

В то же время другие этапы подготовки успешно завершили. В частности, была разработана вебстраница учреждения. На сайте можно найти необходимую информацию по наиболее распространенным консульским вопросам.

Напомним, что открытие Генерального консульства Украины во Вроцлаве актуально для жителей таких воеводств:

Великопольского;

Любушского;

Нижнесилезского;

Опольского.

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