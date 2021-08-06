Как будут праздновать годовщину со Дня Независимости Украины в Чикаго

День Независимости Украины – это большой праздник не только для тех, кто проживает в украинских городах, но и для представителей диаспоры. В разных уголках мира готовятся к этому событию. Не стало исключением и американское Чикаго.

Украинский конгрессный комитет Америки (УККА) обнародовал план празднования юбилейной годовщины Независимости Украины в Чикаго. Празднования продлятся три дня подряд.

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План празднования

27 августа в 12 часов торжественно поднимут сине-желтый флаг в центре города.

28 августа состоится праздничный концерт. Звездными гостями станут певица Руслана и всемирно известный скрипач Василий Попадюк. Концерт начнется в 7 часов вечера. За час до того, в 6 вечера, гостей начнут угощать коктейлями.

29 августа жителей и гостей Чикаго ждет украинский парад. Место события – Michigan Avenue. Действо начнется в 13 часов. Всех неравнодушных приглашают присоединиться.

Программа празднования Дня Независимости Украины в Чикаго / Изображение "Украинский взгляд"