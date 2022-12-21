Как будут работать подразделения ГП "Документ" в Польше на новогодние праздники: график

21 декабря 2022, 09:30
Читати новину українською

Источник:

сайт ГП "Документ"

Сервис "Документ" работает в нескольких городах Польши. В структуре украинцы могут оформить разные важные документы, в частности паспорт и загранпаспорт.

Обособленные подразделения "Паспортный сервис" ГП "Документ" в Польше на период новогодних праздников будут работать по отдельному графику. Узнайте подробнее о графике работы сервиса во время зимних праздников.

Читайте также Как в Польше будут работать магазины на Рождество

График будет выглядеть так:

  • 19.12 – 24.12 – обычный режим работы;
  • 25.12 – выходной день;
  • 26.12 – выходной день;
  • 27.12 – 30.12 – обычный режим работы;
  • 31.12 – выходной день;
  • 01.01 – выходной день;
  • 02.01 – 05.01 – обычный режим работы;
  • 06.01 – выходной день;
  • 07.01 – выходной день;
  • 08.01 – выходной день.

С 9 января 2023 года "Паспортный сервис" продолжит работу в обычном режиме.

Как известно, в ГП "Документ" граждане Украины могут оформить загранпаспорта и ID-карты, обменять водительские права и оформить страховку.

Где расположены учреждения ГП "Документ" в Польше

Обособленные подразделения ГП "Документ" в Польше работают в 4-х городах: Варшаве, Вроцлаве, Кракове и Гданьске. Вот адреса каждого из них:

  • Варшава: Jerozolimskie 179, этаж +2 в ТЦ "Blue City";
  • Вроцлав: Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51-117;
  • Краков: Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31-154;
  • Гданьск: Chelm. Shopping center, ул. Cienista 30, 80-046.
Автор: Марта Касіянчук