Как будут работать подразделения ГП "Документ" в Польше на новогодние праздники: график

Сервис "Документ" работает в нескольких городах Польши. В структуре украинцы могут оформить разные важные документы, в частности паспорт и загранпаспорт.

Обособленные подразделения "Паспортный сервис" ГП "Документ" в Польше на период новогодних праздников будут работать по отдельному графику. Узнайте подробнее о графике работы сервиса во время зимних праздников.

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График будет выглядеть так:

19.12 – 24.12 – обычный режим работы;

25.12 – выходной день;

26.12 – выходной день;

27.12 – 30.12 – обычный режим работы;

31.12 – выходной день;

01.01 – выходной день;

02.01 – 05.01 – обычный режим работы;

06.01 – выходной день;

07.01 – выходной день;

08.01 – выходной день.

С 9 января 2023 года "Паспортный сервис" продолжит работу в обычном режиме.

Как известно, в ГП "Документ" граждане Украины могут оформить загранпаспорта и ID-карты, обменять водительские права и оформить страховку.

Где расположены учреждения ГП "Документ" в Польше

Обособленные подразделения ГП "Документ" в Польше работают в 4-х городах: Варшаве, Вроцлаве, Кракове и Гданьске. Вот адреса каждого из них: