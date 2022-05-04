Британка покрасила дом в сине-желтый цвет – ждала подругу из Киева: трогательные фото
Источник:BBC
Весь мир следит за трагической ситуацией в Украине, и пытается оказать помощь и поддержать разными способами. Многие иностранцы готовы принять украинцев у себя.
Так, жительница города Кембридж ждала свою подругу из Киева. Чтобы немного подбодрить ее и выразить поддержку – покрасила свой дом в цвета флага Украины.
Читайте также У Варшавы открылся парк развлечений Majaland Warsaw: сколько стоят билеты
Британка раскрасила дом в сине-желтый цвет
Миссис Платингс ждала Кристину Корниюк из Киева, с которой дружит уже 3 года.
Украинка получила разрешение на пребывание в Великобритании по специальной схеме спонсорства Украины, и отправилась к подруге в Кембридж.
Перед приездом Кристины британка решила покрасить свой дом в сине-желтый цвет, чтобы высказать позицию по поводу войны в Украине.
Платингс говорит, что у нее было "подлинное облегчение", когда подруга прибыла.
Я всегда хотела показать ей Кембридж. Жаль, что это произошло при таких обстоятельствах, однако мы радуемся, что сейчас она в безопасности,
– говорит британка.
Также женщина выразила надежду, что сможет приехать в гости к Кристине, когда война закончится.
Вас может заинтересовать – Тысячи людей вышли на митинг за Украину в Варшаве: смотрите видео