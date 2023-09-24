Страшно романтично: в Бразилии пара устроила обед над бурным водопадом

Пара блогеров показала, как они обедают за столиком для пикника. Кажется, ничего особенного, но есть нюанс: они находились на высоте 90 метров над бурным водопадом.

Это специальная услуга, которую предлагает одна из бразильских компаний для развлечений туристов. Посетителям устраивают пикник над мощным водопадом на высоте 90 метров.

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Экстремальный романтичный пикник

Если вы боитесь высоты, то лучше пообедайте в ресторане, ведь такой опыт не для слабонервных. Выглядит все очень эффектно, но кажется, что расслабиться на такой высоте у шумного водопада тяжело.

Блогерша Кристианна Херт разместила оригинальное видео в инстаграмме и тиктоке. Подписчики девушки комментируют: "Вы очень смелая", "Выглядит страшно!". А один пользователь признался, что полностью потерял бы аппетит. Но и сама Кристианна, и ее парень очень довольны таким опытом. Блогерша говорит, что даже готова повторить нечто подобное.

До водопада можно добраться на автомобиле от города Кашиас-ду-Сул в Бразилии. Пара забронировала оригинальный пикник у местной фирмы экстремальных приключений. Они описали ее как "нетрадиционный обед посреди самого красивого водопада".

Сам стол надежно прикреплен к тросам, которые катают его над водопадом.

Такая услуга стоит 450 долларов за двоих. Она включает в себя фотосъемку и видео, которое записывают на дрон. Развлечение длится всего 15 минут. Но ощущения и пейзаж вокруг того стоят, подытожила Кристианна.