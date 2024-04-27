Бортпроводница назвала самые удивительные вещи, которые пассажиры делают в самолете

Бортпроводница Шер ведет блог о своей работе. Девушка признается, что просто обожает небо и авиацию. В то же время, некоторые привычки пассажиров просто шокируют.

Шер заметила, что одна из самых удивительных вещей, к которым часто прибегают пассажиры, – селфи с членами экипажа. Их пытаются сфотографировать украдкой или открыто. Однако в любом случае, препятствуя работе. Шер заметила, что часто пытается вежливо уйти, чтобы не быть на селфе пассажиров из самолета. Однако благодаря манипуляциям с камерами, селфи все-таки удается сделать. Шер пожаловалась, что из-за неудачных ракурсов часто выходит с "25 подбородками".

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Также Шер заметила, что часто пассажиры заходят в самолет и не отвечают на приветствие членов экипажа. При этом бортпроводницы пытаются улыбаться при любых обстоятельствах.

Кроме того, Шер очень удивляют люди, идущие в уборную разуты, а возвращаются – с мокрыми носками (по ряду различных причин).

Еще одна привычка, которая раздражает членов экипажа– попытка людей схватить воду или еду с коляской. Речь чаще всего о чипсах или снеках. Бортпроводники просят всех дождаться своей очереди: без еды не оставят никого. Главное – сохранять спокойствие.