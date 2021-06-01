Какие бонусы дает "зеленый паспорт" жителю Италии и как его получить

Самый легкий способ получить "зеленый паспорт" – вакцинироваться от COVID-19. Но нужно обратить внимание, что сертификат теряет силу в случае заражения коронавирусом.

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В Италии указанный сертификат выдают в случаях:

прививки вакцинами, разрешенными Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson;

выздоровления от коронавируса;

после сделанного молекулярного теста за 48 часов до выезда из страны.

Зачем нужен "зеленый паспорт" жителю Италии

Этим летом "зеленый паспорт" нужен для:

поездок в страны ЕС;

участия в семейных церемониях (например, свадьбах)

посещение пожилых людей в домах престарелых;

посещение массовых общественных мероприятий.

Чтобы получить временный "зеленый паспорт", достаточно одной прививки любой из четырех вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson).

Сертификат, в бумажном или цифровом формате, выдается на запрос заинтересованного лица учреждением здравоохранения или медицинским работником, который проводит вакцинацию. После оформления он будет доступен в электронной медицинской карте, с которой можно ознакомиться войдя в систему с кодом Spid.

К слову, ранее срок действия "зеленого паспорта" составлял 6 месяцев. Теперь этот параметр продлен до 9 месяцев после завершения цикла вакцинации (двух доз, или одной для Johnson&Johnson).