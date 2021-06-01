Какие бонусы дает "зеленый паспорт" жителю Италии и как его получить

"Зеленый паспорт" в Европе служит свидетельством того, что человек не болеет коронавирус. Его не принимают во внимание при въезде в Украину, однако в Италии он дает владельцу дополнительные возможности.
Самый легкий способ получить "зеленый паспорт" – вакцинироваться от COVID-19. Но нужно обратить внимание, что сертификат теряет силу в случае заражения коронавирусом.
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Как получить "зеленый паспорт"
В Италии указанный сертификат выдают в случаях:
- прививки вакцинами, разрешенными Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson;
- выздоровления от коронавируса;
- после сделанного молекулярного теста за 48 часов до выезда из страны.
Зачем нужен "зеленый паспорт" жителю Италии
Этим летом "зеленый паспорт" нужен для:
- поездок в страны ЕС;
- участия в семейных церемониях (например, свадьбах)
- посещение пожилых людей в домах престарелых;
- посещение массовых общественных мероприятий.
Чтобы получить временный "зеленый паспорт", достаточно одной прививки любой из четырех вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson).
Сертификат, в бумажном или цифровом формате, выдается на запрос заинтересованного лица учреждением здравоохранения или медицинским работником, который проводит вакцинацию. После оформления он будет доступен в электронной медицинской карте, с которой можно ознакомиться войдя в систему с кодом Spid.К слову, ранее срок действия "зеленого паспорта" составлял 6 месяцев. Теперь этот параметр продлен до 9 месяцев после завершения цикла вакцинации (двух доз, или одной для Johnson&Johnson).