Большие штрафы и другие нововведения: что изменилось для водителей в Польше с 1 января

С начала 2022 года в Польше вступили в силу изменения для водителей. Теперь нарушителей правил дорожного движения будут наказывать строже.

Основные изменения затронули размеры штрафов за различные нарушения.

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Езда нетрезвым

Минимальный штраф для водителей транспортных средств, которые будут находиться за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, теперь составляет 2 500 злотых. Кроме этого, таким лицам угрожает:

30 дней ареста;

от 2-х до 3-х лет тюрьмы (при совершении ДТП);

не менее 8 лет за решеткой (если ДТП будет иметь смертельные последствия).

Превышение скорости

Новые изменения предполагают и увеличение штрафов за превышение разрешенной скорости. Если водитель будет ехать быстрее разрешенного на 10 километров в час, ему будет грозить 50 злотых. А вот в случае, если водитель превысит скорость на 71 километр в час, то на него не только наложат 2 500 злотых штрафа, но могут направить дело в суд, а тот уже может наложить на нарушителя дополнительное наказание даже до 30 000 злотых.



Фоторадары в Польше / Фото Zagran portal

Разговор по телефону

Если водителя поймают на разговоре по телефону во время вождения, то штраф для него с 1 января будет составлять 500 злотых. Это касается случаев, когда нарушитель будет держать телефон в руке.

Размеры штрафов за другие наиболее распространенные нарушения с января 2022 года

300 злотых – за перевозку ребенка без специального кресла или если это кресло закреплено с нарушением требований.

300 – 500 злотых – за несоблюдение необходимой дистанции на скоростных дорогах.

500 – 2500 злотых – за проезд по коридору, образованному другими водителями для привилегированного транспорта (скорая помощь, пожарная, полиция).

500 злотых – за преднамеренное препятствие или торможение движения транспортных средств.

от 1 000 злотых – за нарушение правил обгона.

от 1 000 злотых – за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

от 1500 злотых – за езду по тротуару.

800 злотых – за парковку транспортного средства на месте для лиц с инвалидностью.

8 000 злотых – за умышленное утаивание информации о том, кто был за рулем или пользовался транспортным средством в определенный промежуток времени (в ситуации, когда предоставить эту информацию требует уполномоченный орган).

Нововведения предполагают, что пункты уголовники, собирающие водители, будут автоматически отменяться только через 2 года с даты оплаты штрафа за допущенное нарушение. Отныне о собранных водителем уголовных пунктах будут также отправляться страховым компаниям, которые смогут использовать эту информацию при расчете цены полиса страхования ОС.

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