До конца сентября украинцы в Болгарии будут обеспечены жильем. Для этого, по решению правительства, гостиницам и дальше будут выплачивать компенсацию за каждого размещенного беженца.

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Компенсация за жилье

Владельцы гостиниц будут получать по 15 левов (около 310 гривен) в день за каждого проживающего у них украинца. Такую компенсацию будут предоставлять только в зарегистрированных местах размещения, внесенных в Национальный туристический реестр.

Болгарское правительство также поручило министрам труда, социальной политики и образования в течение двух месяцев разработать предложения по интеграции украинцев.

Схема господдержки украинских беженцев в Болгарии была введена в 2022 году. Она включает предоставление финансовой помощи для мест размещения украинцев. Несмотря на сокращение масштаба поддержки президентом Руменом Радевым, ее неоднократно продолжали.

В целом в Болгарии остаются свыше 82 000 украинцев, из них около 16 000 проживают по программе гуманитарного размещения.