Болеем на английском: актуальная подборка слов на футбольную тематику
Источник:инстаграм Green Forest English
В последнее время тема футбола из-за Евро-2020 является наиболее обсуждаемой в мире. Учитывая такой интерес к этому виду спорта и международный контекст соревнований, не будет лишним вспомнить или узнать главные слова, относящиеся к футбольной игре.
Уже совсем скоро Украина сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. Вооружившись этим набором слов, болельщики смогут обсудить впечатления с фанатами из других стран и понять британских комментаторов.
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Английские слова на футбольную тематику
- Pitch или field – поле;
- goal post – ворота;
- goalkeeper – вратарь;
- defender – защитник;
- referee – арбитр;
- bench – лавка запасных игроков;
- stands – трибуны;
- penalty – пенальти;
- free kick – штрафной удар;
- extra kick – дополнительное время;
- corner kick – угловой удар;
- header – удар головой;
- draw – ничья;
- whistle – свисток;
- foul – фол (нарушение правил)
- to score – забить гол;
- to concede – пропустить гол;
- to pass – передать;
- to kick – ударить ногой
- to substitute – заменить;
- to play defensively – играть в защите.
В 2021 году проходит чемпионат по футболу Евро-2020 / Фото Getty Images
Чемпионат Евро-2020 – это 16 чемпионат Европы по футболу, который проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. Он должен был произойти в июне и июле 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 в Европе соревнования перенесли на год. Свое первоначальное название чемпионат сохранил.
Финал Евро-2021 состоится 11 июля 2021 в Лондоне. Немало украинских эмигрантов, которые сейчас находятся в Европе, имеют возможность наблюдать это зрелище.