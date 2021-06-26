Болеем на английском: актуальная подборка слов на футбольную тематику

26 июня 2021 , 10:00
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Источник:

инстаграм Green Forest English

В последнее время тема футбола из-за Евро-2020 является наиболее обсуждаемой в мире. Учитывая такой интерес к этому виду спорта и международный контекст соревнований, не будет лишним вспомнить или узнать главные слова, относящиеся к футбольной игре.

Уже совсем скоро Украина сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. Вооружившись этим набором слов, болельщики смогут обсудить впечатления с фанатами из других стран и понять британских комментаторов. 

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Английские слова на футбольную тематику

  • Pitch или field – поле;
  • goal post – ворота;
  • goalkeeper – вратарь;
  • defender – защитник;
  • referee – арбитр;
  • bench – лавка запасных игроков;
  • stands – трибуны;
  • penalty – пенальти;
  • free kick – штрафной удар;
  • extra kick – дополнительное время;
  • corner kick – угловой удар;
  • header – удар головой;
  • draw – ничья;
  • whistle – свисток;
  • foul – фол (нарушение правил)
  • to score – забить гол;
  • to concede – пропустить гол;
  • to pass – передать;
  • to kick – ударить ногой
  • to substitute – заменить;
  • to play defensively – играть в защите. 

В 2021 году проходит чемпионат по футболу Евро-2020 / Фото Getty Images

Чемпионат Евро-2020 – это 16 чемпионат Европы по футболу, который проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. Он должен был произойти в июне и июле 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 в Европе соревнования перенесли на год. Свое первоначальное название чемпионат сохранил.

Финал Евро-2021 состоится 11 июля 2021 в Лондоне. Немало украинских эмигрантов, которые сейчас находятся в Европе, имеют возможность наблюдать это зрелище.

 

Автор: Орися Біленька