Болеем на английском: актуальная подборка слов на футбольную тематику

В последнее время тема футбола из-за Евро-2020 является наиболее обсуждаемой в мире. Учитывая такой интерес к этому виду спорта и международный контекст соревнований, не будет лишним вспомнить или узнать главные слова, относящиеся к футбольной игре.

Уже совсем скоро Украина сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020. Вооружившись этим набором слов, болельщики смогут обсудить впечатления с фанатами из других стран и понять британских комментаторов.

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Английские слова на футбольную тематику

Pitch или field – поле;

– поле; goal post – ворота;

– ворота; goalkeeper – вратарь;

– вратарь; defender – защитник;

– защитник; referee – арбитр;

– арбитр; bench – лавка запасных игроков;

– лавка запасных игроков; stands – трибуны;

– трибуны; penalty – пенальти;

– пенальти; free kick – штрафной удар;

– штрафной удар; extra kick – дополнительное время;

– дополнительное время; corner kick – угловой удар;

– угловой удар; header – удар головой;

– удар головой; draw – ничья;

– ничья; whistle – свисток;

– свисток; foul – фол (нарушение правил)

– фол (нарушение правил) to score – забить гол;

– забить гол; to concede – пропустить гол;

– пропустить гол; to pass – передать;

– передать; to kick – ударить ногой

– ударить ногой to substitute – заменить;

– заменить; to play defensively – играть в защите.

В 2021 году проходит чемпионат по футболу Евро-2020 / Фото Getty Images

Чемпионат Евро-2020 – это 16 чемпионат Европы по футболу, который проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. Он должен был произойти в июне и июле 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 в Европе соревнования перенесли на год. Свое первоначальное название чемпионат сохранил.

Финал Евро-2021 состоится 11 июля 2021 в Лондоне. Немало украинских эмигрантов, которые сейчас находятся в Европе, имеют возможность наблюдать это зрелище.