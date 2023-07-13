Сколько украинцев хотят остаться в Германии: новое исследование

Около половины украинских беженцев хотят надолго или навсегда остаться в Германии. Об этом свидетельствуют свежие данные соцопроса.

Федеральный институт народонаселения Германии провел опрос среди украинских беженцев. Оказалось, что почти половина из них пока не планируют возвращаться в Украину, а хотят устраивать свою жизнь на новом месте.

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Хотят остаться

44% украинцев в Германии планируется остаться в стране еще на несколько лет или даже навсегда. Это на 5% больше, чем в конце лета 2022 года.

Из 71% украинских беженцев, которые не планируют оставаться в Германии навсегда, 38% хотят вернуться в Украину после окончания войны, а еще 30% хотят поддерживать тесные контакты с Германией и проживать в этой стране хотя бы время от времени.

В институте народонаселения Германии отмечают, что немаловажную роль здесь играет семейная ситуация и социальная интеграция. Ведь те беженцы, у которых есть партнер в Украине, намного реже хотят оставаться в Германии надолго. Но те, кто знают немецкий язык и желают получить образование или работу, вероятно, планируют сюда переехать окончательно.

Также этот опрос показал значительный прогресс в изучении украинцами немецкого языка: три из четырех беженцев уже прошли один или несколько курсов немецкого.

В целом с февраля 2022 года из Украины в Германию уехали более миллиона человек, большинство из них – женщины и дети.

, украинцы в Польше рассказали о, мотивирующих их вернуться домой. Респонденты называли будущее членство Украины в ЕС и НАТО, улучшение экономической ситуации и воссоединение с семьей.