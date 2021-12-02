Более 120 книг: библиотека в Бельгии впервые открыла коллекцию украинской литературы

Украинские книги становятся все доступнее в мире. Первую публичную коллекцию украинских книг в Бельгии открыла фламандская библиотека Bib de Lettertuin в Волюве-сен-Пьер (Брюссель).

Об этом сообщает Promote Ukraine – некоммерческая медиаплатформа Брюсселя для обмена опытом между экспертами и представителями гражданского общества Украины и ЕС. Инициатива принадлежит Наталии Карпенко и ее читательскому клубу Book Bab Club.

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Подробнее о создании коллекции украинской литературы в Брюсселе

Участники читательского клуба Book Bab Club подарили книги бельгийской библиотеке. Коллекция образцов литературы достаточно велика. Более 120 образцов книг современной и классической украинской литературы, а также мировой литературы на украинском языке, в том числе книг для подростков и детей, стали доступны посетителям Bib de Lettertuin. Также в коллекции присутствует литература об Украине на разных языках.

Теперь нашим читателям вместе с литературой на других языках будут доступны и украинские книги. Мы поддерживаем такие инициативы, чтобы строить мосты между культурами и языками,

– сказал Гельмут де Вос, заместитель мэра Волюве-Сен-Пьер.

К организационным мероприятиям также присоединились:

Посольство Украины в Бельгии;

Объединение украинок в Бельгии (OUB);

Музыкальная школа имени Чайковского (Брюссель).

Временный поверенный в делах Украины в Бельгии Егор Пивоваров добавил, что ничто не может заменить книгу в руках и призвал читать. А Посольство Украины в Бельгии подарило библиотеке разные книги, среди которых недавно изданное 14-томное собрание сочинений Леси Украинки, посвященное 150-летию со дня рождения писательницы.

На церемонии открытия новой коллекции для гостей был приготовлен небольшой концерт. Также свои поэмы читала украинская писательница Гаська Шиян.

В библиотеке в Бельгии открыли коллекцию украинских книг / Фото Promote Ukraine